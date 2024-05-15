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Son dakika | TOBB Genel Kurulu | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: İşsizlik son 11 yılın en düşüğünde

Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Son dakika | TOBB Genel Kurulu | Başkan Erdoğan’dan ekonomi mesajı: İşsizlik son 11 yılın en düşüğünde

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan konuşmasında "İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğünde." dedi.

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