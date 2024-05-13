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MSB: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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MSB: 2 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

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