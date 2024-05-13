MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! Sözde konsey yöneticisi Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE MÜHİMMAT SAĞLADI

MİT, Sedat Aksu'nun 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti.

Ayrıca, Aksu'nun Irak/Gara'da PKK/KCK genel cephane sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.

Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi, Aksu adım adım izlendi.