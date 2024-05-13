MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Sözde konsey yöneticisi Sedat Aksu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİT Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu'yu etkisiz hale getirdi.
PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Örgüt, konumu nedeniyle Sedat Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu'nun ölümünü kabul etmek zorunda kaldı.
EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE MÜHİMMAT SAĞLADI
MİT, Sedat Aksu'nun 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı planlanan eylemlerin talimatını bizzat verdiğini tespit etti.
Ayrıca, Aksu'nun Irak/Gara'da PKK/KCK genel cephane sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü de öğrenildi.
Bunun üzerine MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi, Aksu adım adım izlendi.
Saha ajanları, Aksu'nun örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla Pençe-Kilit harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat karşıladığını tespit etti.
MİT, Irak/Gara'da terörist Sedat Aksu'yu nefes kesen bir takip sonrasında beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.
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