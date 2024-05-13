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Eğitimciye şiddete tutuklama geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Taslak metin hazır...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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Eğitimciye şiddete tutuklama geliyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Taslak metin hazır...

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son dönemde öğretmenlere uygulanan şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, hazırlanan yeni taslakla eğitimcilere karşı uygulanan şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılacağını söyledi.

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