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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Şevger Çiya kod adlı Sedat Aksu etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.05.2024 10:12
Son dakika haberi... MİT, PKK/KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden 'Şevger Çiya' kod adlı Sedat Aksu'yu, Irak’ta etkisiz hale getirdi.
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