13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
ABONE OL
Mersin’de firari FETÖ hükümlüsü eski kamu görevlisi yakalandı

Son dakika haberine göre Mersin'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü eski kamu personeli cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA