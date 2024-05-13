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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a terör soruşturması

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’a terör soruşturması

Son dakika haberine göre DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.

Terör propagandası suçundan soruşturma açılan DEM Partili isimlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

CEVDET KONAK'A SORUŞTURMA
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

İFADESİ ALINACAK
"Terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında DEM'li Konak'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

TUNCELİ'YE "KÜRDİSTAN "DEMİŞTİ
DEM Partili Konak terör örgütü PKK'nın ağzı ile konuşarak, "Dersim kürdistandır, kürdistan Dersim'dir" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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