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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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