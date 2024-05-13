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Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
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Yargıtay Başkanı 36. turda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 36. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamadı.

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