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81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu! 4 bin 995 firari yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2024 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
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81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu! 4 bin 995 firari yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını bildirdi.

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