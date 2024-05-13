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81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu! 4 bin 995 firari yakalandı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 13.05.2024 08:53
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını bildirdi.
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81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu!
81 ilde ÇEMBER-18 operasyonu!
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