MHP belediye başkanları ile "üretken belediyecilik" için kampa girecek

KENTSEL DÖNÜŞÜM KONULARI ELE ALINACAK

"Belediyelerde stratejik iletişim ve yönetim modeli" ve "afet riski altındaki alanların dönüşümü-riskli yapılar ve kentsel dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak. Partinin yerel seçimlere yönelik "üretken belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları ele alınacak.