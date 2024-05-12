Silah kaçakçıları ’Mercek’ altında! Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 gözaltı var

4 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın huzurunu kaçıranların ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek!

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; "Yasa Dışı Silah Kaçakçılığı ve Silah Ticaretine" yönelik düzenlenene"MERCEK-18" operasyonunda yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde; 21 adet ruhsatsız tabanca, 155 adet gövde, 100 adet üst kapak, 116 adet namlu, 167 adet şarjör, 230 adet kabza kapağı, Model basımı yapan lazer makinesi, Freze makinesi, Zımpara makinesi, Kaynak makinesi, Lehim makinesi, Spiral makinesi, Silah sürgüsü taşlama makinesi, Silah boyama küveti ile Silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle'