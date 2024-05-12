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Suriye ve Irak'ta Mehmetçik'ten teröre darbe! 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Suriye ve Irak’ta Mehmetçik’ten teröre darbe! 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Gara'da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hain terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken teröristlerin yuvalandıkları yerler başlarına yıkılıyor. Kahraman Mehmetçik, havadan ve karadan düzenlenen operasyonlar ile Suriye ve Irak'ın Gara bölgesinde 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

'TERÖRE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK'

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."

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