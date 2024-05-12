Suriye ve Irak’ta Mehmetçik’ten teröre darbe! 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

'TERÖRE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK'

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi de ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi."