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Hastanelerde yeni dönem! 'Onaylı randevu' yarından itibaren başlıyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Hastanelerde yeni dönem! ’Onaylı randevu’ yarından itibaren başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu hastanelerde onaylı randevu dönemi yarından itibaren geçerli olacak. Yeni dönemde, hastanın randevu tarihinden bir gün önce onay vermesi ya da gelemeyeceğini bildirmesi zorunda olacak. Söz konusu sistemden 65 yaş üstü hastalar muaf olacak.

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