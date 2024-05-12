Emine Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Filistinli anneleri unutmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü mesajı yayınladı. Mesajında zulmün sürdüğü Filistin'deki annelere de yer veren Emine Erdoğan 'Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri hürmetle anıyor, anne sevgisinin bütün kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum.' dedi.
Anneler Günü için mesaj yayınlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, mesajında Filistinli anneleri de unutmadı.
Emine Erdoğan, X hesabı üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
'Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur. Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi Milletin Evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum.
'FİLİSTİNLİ ANNELERİN FERYADINI UNUTMADIK'
Hikâyeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında, çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri hürmetle anıyor, anne sevgisinin bütün kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum.'
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