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SON DAKİKA | Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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SON DAKİKA | Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı!

Son dakika haberleri... Futbolun en önemli yıldızlarından biri olan Kylian Mbappe, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıkladı.

Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen Kylian Mbappe geleceğine dair kararını verdi. 25 yaşındaki Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını açıkladı.

Real Madrid ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunan Kylian Mbappe yeni takımına veda etmedi. Sosyal medyadan bir veda paylaşımında bulunan 25 yaşındaki yıldızın bu kararı kısa sürede gündem oldu.

Mbappe yaptığı açıklamada "Herkese merhaba. Ben Kylian. Zamanı geldiğinde size açıklama yapacağımı söylemiştim. Bu yıl Paris Saint Germain'deki son yılım olacak. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.

Kylian Mbappe bu sezon Paris Saint Germain'de 46 müsabakada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu bu mücadelelerde 43 gol atma başarısı gösterdi. Fransız santrfor, takım arkadaşlarına 10 asist yaptı.

Paris Saint Germain'den sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro. Fransa Milli Takımı'nda 77 maçta oynayan Kylian Mbappe, 46 kez rakip fileleri havalandırdı.

Monaco altyapısında yetişen Kylian Mbappe, 2018-2019 sezonu başında 180 milyon euro bedelle Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

Kylian Mbappe kariyerinde şu başarılara imza attı:

1 - Dünya Kupası şampiyonluğu
1 - UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu
7 - Fransa Ligue 1 şampiyonluğu
3 - Fransa Kupası şampiyonluğu
2 - Fransa Lig Kupası şampiyonluğu
3 - Fransa Süper Kupası şampiyonluğu

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