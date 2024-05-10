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MEB'e yeni müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024
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MEB’e yeni müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne açılan yeni müfredat taslağıyla ilgili 67 bin 284 görüş iletildi.

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