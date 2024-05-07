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Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrenci müdüre silahla atşe açtı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Eyüpsultan’da okuldan atılan öğrenci müdüre silahla atşe açtı

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K. kendisini okuldan attığını öne sürdüğü okul müdürüne silahla ateş etti. Y.K. kısa sürede yakalanırken, Oktugan ise ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü.

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