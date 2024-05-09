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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Avrupa'nın Gazze politikasına sert tepki

Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Avrupa’nın Gazze politikasına sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü için mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Gazze krizi bağlamında bazı Avrupa kurumlarının ve ülkelerinin izlediği politikalar Avrupa değerlerine yönelik inancın sarsılmasına sebep olmuştur." ifadelerini kullandI.

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