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Son dakika | Başkan Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

Başkan Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Başkan Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti’nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

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