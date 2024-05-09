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Emine Erdoğan: Filistin'de vahşet artık durmalı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Emine Erdoğan: Filistin’de vahşet artık durmalı

Başkan  Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı, kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkum edildiği vahşet artık durmalı" dedi.

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