HAVA DURUMU | Montları hazırlayın! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Fırtına ve yağış geliyor

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.