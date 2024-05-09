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HAVA DURUMU | Montları hazırlayın! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Fırtına ve yağış geliyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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HAVA DURUMU | Montları hazırlayın! Valilik ve Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Fırtına ve yağış geliyor

Bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini yağış ve fırtınaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurdun Marmara, Ege ve İç bölgelerinde sağanak yağış beklenirken Marmara bölgesinde sıcaklıklar 5 derece birden düşecek. Öte yandan konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından, denizlerde fırtına beklendiği ve fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Valilik vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. İşte yurt genelinde hava durumu... detayları....

Hava sıcaklıkları bir süre yerini sağanağa ve soğuğa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurdun Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı noktalarında sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerindeki sıcaklıklarda ise Marmara Bölgesi'nde 5 derece birden düşüş yaşanacak.

Öte yandan bir süredir sıcak havalara alışan İstanbul'da sıcaklara ara verilecek ve bir süre sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Fırtına nedeniyle İstanbulluların cuma (yarın) ve cumartesi günü dışarı çıkarken dikkatli olması gerekiyor.

İSTANBULLULAR FIRTINAYA DİKKAT!

İstanbul Valiliği tarafından hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Meteoroloji'ye göre; denizlerimizde fırtına bekleniyor. Marmara'da rüzgarın, yarın öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın,Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Dikkatli olunmalıdır.'

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

UŞAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeyi parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

YURT GENELİNDE DETAYLI HAVA DURUMU

Metetorloloji Genel Müdürlüğü'nün son 5 günlüğk hava durumu tahmin raporuna göre, 10 Mayıs Cuma günü yurdun Güneydoğu ve İç Anadolu'nun bazı bölgeleri hariç diğer bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olması bekleniyor.

11 Mayıs Cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

12 Mayıs Pazar günü başta Marmara bölgesi olmak üzere, Güneydoğu bölgesi, Ege bölgesi ve Batı Karadeniz'in bir kısmı olmak üzere hava sıcaklıkları yükselecek ve güneşli hava hakim olacak.

13 Mayıs Pazartesi günü Marmara ve Ege bölgesinin bazı kısımlarında sıcaklıklar yükselirken yurdun geri kalan bölümünde yağış etkili olacak.

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