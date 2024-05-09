CHP'de aile belediyeciliği hız kesmiyor! Kırşehir'de iki akraba başkan yardımcısı oldu
Aday belirleme sürecine torpillerin ve iç çekişmelerin damga vurduğu CHP'de seçimlerin ardından da benzer bir tablo ortaya çıktı. Seçim vaatlerinde “Adam kayırmaya yer yok” diyen ve Kırşehir’de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP’li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi. Ekicioğlu, önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.
CHP'deki nepotizm, virüs gibi yayılıyor. CHP'li başkanlar, kazandıkları belediyelere, eş, dost ve akrabalarını doldurma furyası, tüm hızıyla sürüyor. Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi.
AKRABALAR HARİÇ, "KAYIRMA YOK"
Selahattin Ekicioğlu önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.
Seçim vaatlerinde liyakati dilinden düşürmeyen Ekicioğlu'nun başkan seçilir seçilmez ilk icraatı önceki dönemde iki yıl görevde kalan ve ardından görevden alınan kayınbiraderi Hamza Çam'a yeniden yetki vermek oldu.
"İŞTE ÖZLENEN LİYAKAT"
Kayınbirader Hamza Çam ve bacanağı Mustafa Orman'a yapılan 'akraba torpiline' sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları "İşte istenen özlenen liyakat! CHP'nin siyasi anlayışı bu işte" diyerek tepkilerini dile getirdi.
KAYINBİRADERE MÜDÜRLÜK
Yine 31 Mart'ta seçilen Üsküdar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş'ın ise Ataşehir Belediyesi'ne Afet İşleri Müdürü olarak atandığı ortaya çıktı.
Kıyak atamanın ise Sinem Dedetaş'ın İBB Şehir Hatları Genel Müdürü görevini yürüttüğü Haziran 2023'te, dönemin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
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