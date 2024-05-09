CHP’de aile belediyeciliği hız kesmiyor! Kırşehir’de iki akraba başkan yardımcısı oldu

CHP'deki nepotizm, virüs gibi yayılıyor. CHP'li başkanlar, kazandıkları belediyelere, eş, dost ve akrabalarını doldurma furyası, tüm hızıyla sürüyor. Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi.