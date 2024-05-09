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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "Ayazlar" suç örgütü çökertildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Ayazlar suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen “Mahzen-41” operasyonları ile elebaşılığını Umut Ayaz’ın yaptığı “Ayazlar” suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.

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