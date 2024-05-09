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TCMB menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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TCMB menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

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