Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke! TOPLAM YARDIM 52 BİN TONU AŞTI

TOPLAM YARDIM 52 BİN TONU AŞTI

Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı.