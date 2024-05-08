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Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke! TOPLAM YARDIM 52 BİN TONU AŞTI

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke! TOPLAM YARDIM 52 BİN TONU AŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Önce KeçeliTürkiye’nin Gazze’ye en çok yardım yapan ülke olduğunu açıkladı. Keçeli, Gazze’ye ulaşan insani yardımların yüzde 30’unu Türkiye’nin sağladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keçeli şunları kaydetti: Gazze'ye ulaşan insani yardımın yüzde 30'unu sağlayan Türkiye, buradaki Filistinlilere en çok yardım yapan ülke konumunda.

TOPLAM YARDIM 52 BİN TONU AŞTI

Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı.

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