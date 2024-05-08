Türkiye, Gazze’ye en çok yardım yapan ülke! TOPLAM YARDIM 52 BİN TONU AŞTI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Önce Keçeli, Türkiye’nin Gazze’ye en çok yardım yapan ülke olduğunu açıkladı. Keçeli, Gazze’ye ulaşan insani yardımların yüzde 30’unu Türkiye’nin sağladığını duyurdu.
TOPLAM YARDIM 52 BİN TONU AŞTI
Bugün; 1908 ton insani yardım taşıyan gemimiz Mersin Limanı'ndan ayrıldı. 5066 ton insani yardım taşıyan bir diğer gemimiz ise Mısır'ın El Ariş Limanı'na yanaştı. Toplam insani yardımlarımız 52 bin tonu aştı.
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