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Yargıtay'ın yeni başkanvekili Üçüncü Ceza Dairesi üyesi Ahmet Ömeroğlu oldu

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Yargıtay’ın yeni başkanvekili Üçüncü Ceza Dairesi üyesi Ahmet Ömeroğlu oldu

Yargıtay'da Birinci Başkanvekilliği görevine Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ömeroğlu seçildi. 2014'ten bu yana Yargıtay üyeliği yapan Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ömeroğlu seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil'in yaş haddinden emekliye ayrılması nedeniyle boşalan birinci başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulundaki seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Başkanvekilliğine, Ahmet Ömeroğlu getirildi. Ömeroğlu, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek.

Yargıtay'ın yeni Başkanvekili Ahmet ÖmeroğluYargıtay'ın yeni Başkanvekili Ahmet Ömeroğlu

AHMET ÖMEROĞLU KİMDİR?
Ahmet Ömeroğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Sırasıyla Ürgüp/Nevşehir, Kırlıova/Bingöl, Dalaman/Muğla Hakimliği, Zile/Tokat, Mardin, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Yargıtay üyeliğine 15 Aralık 2014'te seçilen Ahmet Ömeroğlu, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Üyesiyken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Birinci Başkanvekilliğine seçildi.
Ahmet Ömeroğlu, evli ve dört çocuk babası.

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