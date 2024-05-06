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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye'ye geliyor! 7 yıl sonra ilk | İşte masadaki konular...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Kuveyt Emiri Şeyh Meşal Türkiye’ye geliyor! 7 yıl sonra ilk | İşte masadaki konular...

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın (7 Mayıs Salı) Türkiye’yi ziyaret edecek. Masada Gazze, ekonomi, ticaret, müteahhitlik, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, yedi yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Türkiye ve Kuveyt arasında bilhassa son yıllarda yoğunlaşan beşeri temaslar, ilişkilerin önemli bir boyutu haline geldi.



Türkiye, Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda yer alıyor.

Kuveyt'le ekonomi, ticaret, müteahhitlik, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.Ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların, bu hedef doğrultusunda önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

GAZZE MASADA

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, Gazze'deki durum başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde de bulunulacak. Türkiye ile Kuveyt arasında, köklü tarihi bağlara dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunuyor.Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıldönümü kutlanıyor.

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