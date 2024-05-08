08 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dev LNG işbirliği! Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye yılda 2,5 milyon ton üretim sağlayacak

Dev LNG işbirliği! Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye yılda 2,5 milyon ton üretim sağlayacak

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
ABONE OL
Dev LNG işbirliği! Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye yılda 2,5 milyon ton üretim sağlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Vaşington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık.

ABD, halihazırda LNG tedariki sağladığımız önemli ülkelerden bir tanesi. Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız.

Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAYRAKTAR ADIMLARI DUYURMUŞTU

Bakan Bayraktar, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurgulamıştı.

"TÜRKİYE'YE YILDA 2,5 MİLYON TON LNG SAĞLAYACAK"

Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerine dikkati çekerek, anlaşmayla Türkiye'nin yılda 2,5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktarmıştı.

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmış ve en uygun seçeneklere yöneleceklerini kaydetmişti.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ VURGUSU!

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun yapımında Rusya ile işbirliği halinde olduklarını anımsatarak, Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore'nin de ciddi ilgisi bulunduğuna değinmişti.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz, Güneydoğu'da da petrol çıkarıp işlediğini aktaran Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğal gazın yanı sıra petrol aranacağını da ifade etti.

PROJELER OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEK!

Bakan Bayraktar, yürütülen bu projelerin "oyunun kurallarını değiştirecek potansiyele sahip" olduğunun altını çizmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA