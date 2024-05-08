Dev LNG işbirliği! Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye yılda 2,5 milyon ton üretim sağlayacak

"TÜRKİYE'YE YILDA 2,5 MİLYON TON LNG SAĞLAYACAK"

Bayraktar, bu kapsamda Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerine dikkati çekerek, anlaşmayla Türkiye'nin yılda 2,5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile görüşmelerin tamamlanması halinde anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktarmıştı.

Türkiye'nin tedarik güvenliğini sağlamak için farklı kaynaklardan gaz alımı seçeneklerini değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmış ve en uygun seçeneklere yöneleceklerini kaydetmişti.