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Son dakika | Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde terör operasyonu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
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Son dakika | Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgesinde terör operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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