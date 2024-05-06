Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ni ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel'den yeni açıklama: Netleşen bir tarih...
Başkan Erdoğan'ın 2 Mayıs Perşembe günü AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmesiyle birlikte siyasette yeni bir dönemine girildi. Daha önce görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye demokrasisi için önemli bir kilometre taşı" değerlendirmesi yapan Özgür Özel, yeni bir açıklama daha yaptı. Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaret planıyla ilgili de konuşan Özel, "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." dedi.
Türkiye siyasette yumuşama dönemine girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. Olumlu havada gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşti.
CHP'YE İADE-İ ZİYARET OLACAK
Daha sonrasında Başkan Erdoğan ve Özgür Özel, "iç ve dış meselelerde diyalog içinde olma" yönünde sözleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyaret yapacağını duyururken "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" dedi.
"TÜRKİYE DEMOKRASİSİ İÇİN KİLOMETRE TAŞI"
Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımladı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
MÜZAKERENİN OLUMLU SEYRİNİ ENGELLEMEM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Başkan Erdoğan'ın "Talimat verdim" ifadelerini kullandığı iddialarına ilişkin soru üzerine Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu seyrini engellemiş olursunuz." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özel, konuyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin, şunları kaydetti: "Ben gazetecilik merakına sonuna kadar saygılıyım ancak konunun, sorunun cevabına bu kısmı için, bu cevap için muhatap ben değilim. Benim söylemem doğru olmaz. Ben sadece kendimin ne yaptığını söyleyebilirim. Detaylı bir dosya hazırlamıştık, o dosyayı Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede gündemimize aldık. Üzerinde konuştuk. Ben bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Bu ümidimi koruyorum. O zaman da söylemiştim, dikkatle takip edeceğiz. Belki Sayın Erdoğan bu konuda bir açıklama yaparsa ondan sonra o günle ilgili diğer detaylar aleniyet kazanabilir. Ama benim aksini yapmam müzakere tekniğine uygun bir davranış olmaz."
Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım." değerlendirmesinde bulundu.
İADE-İ ZİYARET NE ZAMAN: BÖYLE BİR BAŞVURU YAPILMADI
CHP Genel Başkanı Özel, Başkan Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." yanıtını verdi.
CHP'DE İÇ KARIŞIKLIK
Özgür Özel, "parti içinde karışıklık olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirerek, "Kendimize güvenimiz tam, kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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