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1 Mayıs'ta polise saldırı soruşturması | 65 şüpheli adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturması | 65 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da, 1 Mayıs'ta Şaraçhane'den Taksim meydanına yürümek isteyen gruba engel olan polis ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

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