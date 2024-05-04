S&P’nin not artırımı sonrası uzmanlardan flaş değerlendirme: Hak edilen gelişme





Bu doğrultuda, Moody's'in de 19 Temmuz'daki değerlendirmesinde en az bir kademe artışa gitmesinin beklenebileceği öngörüsünde bulunan Bürümcekçi, "Türkiye'nin S&P ve Fitch değerlendirmesinde bulunduğu 'B+' seviyesinde yer alan ülkeler arasında Bahreyn ve Ürdün bulunuyor. Bu ülkelerin CDS oranları ise 250 baz puan ve altında. Dolayısıyla Türkiye'nin 290 civarı olan risk priminde düşüş eğiliminin korunması beklenebilir." dedi.



İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da S&P'nin beklentilere paralel olarak Türkiye'nin kredi notunu "B" den "B+"ya çıkardığını belirtti.



Bunun elbette olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Aslanoğlu, Türkiye'nin CDS ve diğer risk göstergelerindeki güçlü iyileşmenin daha öngörülebilir bir politika çerçevesinin oluşması, özellikle para politikasının tahminlerin de ötesinde güçlenme eğiliminde olmasının bu sonucu getirdiğini aktardı.