1 Mayıs’ta polise saldırı! Provokatörler ifadelerinde ne anlattı?

TAKSİM ISRARI

Ramazan Almaçayır: İstanbul'da Taksim'in kutlamalar için yasak olduğu belirtildi ve sadece anmaya müsaade edildi. Şehir genelinde 40 nokta kutlamalar için belirlendi. Ancak hiçbir başvuru yapılmadı ve Taksim konusunda ısrarcı olundu. İstihbarat ekipleri 1 Mayıs öncesinde bir provokasyon olacağı tespitini yapmışlardı. DEAŞ operasyonunda Beykoz'da 2 bombacı yakalanmıştı. Eylem hazırlığı planlanıyordu ve bunun önüne geçilmişti. Tüm bu gelişmelere rağmen Taksim ısrarı Saaraçhane'de istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.