1 Mayıs'ta polise saldırı! Provokatörler ifadelerinde ne anlattı?
Saraçhane'de provokasyon yaparak polislere saldıran 29 şüphelinin kaçtıkları adreslerde yakalandıklarını duyurdu. Yakalananlar arasında CHP trolü olan sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan Bekir Aslan da olduğu öğrenildi. Soruşturmaya dair önemli bilgileri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
1 Mayıs'ta İstanbul'da yaşanan "Taksim" dayatması Saraçhane'de provokasyona dönüştü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bölge "karıştırıp" makam araçlarıyla alandan ayrılırken CHP'den yüz bulan DEM, marjinal gruplar ve sol örgütler polise tekme, taş ve sopalarla saldırdı.
CHP TROLÜ YAKALANDI
Saraçhane'de polise tekme atanlardan birinin sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan CHP yandaşı Bekir Aslan olduğu ortaya çıktı. Polise saldıran provokatörlere karşı operasyon sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün 29 gözaltı gerçekleştirildiğini yazdı. Bakan Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 kişi olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı." ifadelerini kullandı.
YÜZLERİ KANLAR İÇİNDE KALDI
Polis taş ve sopalarla saldıranların sorgusu sürüyor. O anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş yaşananları dün canlı yayında anlattı. Karataş, "Aslında sadece bu gördüğümüz görüntüler o günkü yaşanan olayların sadece bir kısmı. Dakikalarca polise sopalarla taşlarla saldırı gerçekleştirdiler. Yüzünden kanlar akan polislerimizi gördük." dedi.
İFADELERİNDE NE ANLATTILAR?
Peki soruşturmada son durum ne? İzinsiz gösteride polis saldırıp yakalananlar ifadelerinde ne anlattı? 1 Mayıs'ta Saraçhane'de ne yapılmak istendi? Yasağa rağmen neden Taksim diye ısrarcı oldu? Merak edilenleri A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
TAKSİM ISRARI
Ramazan Almaçayır: İstanbul'da Taksim'in kutlamalar için yasak olduğu belirtildi ve sadece anmaya müsaade edildi. Şehir genelinde 40 nokta kutlamalar için belirlendi. Ancak hiçbir başvuru yapılmadı ve Taksim konusunda ısrarcı olundu. İstihbarat ekipleri 1 Mayıs öncesinde bir provokasyon olacağı tespitini yapmışlardı. DEAŞ operasyonunda Beykoz'da 2 bombacı yakalanmıştı. Eylem hazırlığı planlanıyordu ve bunun önüne geçilmişti. Tüm bu gelişmelere rağmen Taksim ısrarı Saaraçhane'de istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.
POLİSİN DİRAYETİ…
Türkiye genelinde 1 Mayıs'ta 210 etkinlik yapıldı ve toplam gözaltı sayısı 226 ve bunların 217 tanesi İstanbul'da yapıldı. Yani diğer illerin tamamında yapılan etkinliklerde sadece 9 gözaltı var. Kardeşlik ortamında türküler söylendi, halaylar çekildi ve emekçinin günü kutlandı. İstanbul'da yapılan saldırılara atılan taşlara ve sopalı saldırılara rağmen soğukkkanlı kalıp dirayetli davranması burada çok önemli bir durumdur. Öldürmeye teşebbüs amaçlı atılan kocaman kocaman taşlar var.
EMEKÇİLERİN GÜNÜN MAHVETTİLER
İstanbul'da gözaltına alınan 226 kişiden 182'si serbest bırakıldı. Diğerleri ile ilgili adli işlemler devam ediyor. Görüntülerin incelenmesinden sonra gözaltı işlemlerini sürdürdü ve 29 kişi daha saklandıkları yerde yakalandı. İçlerinde taşla damacana ile saldıranlar bile vardı. Polis tüm saldırılara rağmen geçit vermedi. Bunlar 1 Mayıs'ı kutlamak için meydanlara inen insanların emeğini suistimal eden görüntülerdir.
SGK'LARI BİLE YOK
Bu görüntüler emekçilerin emeklerine gölge düşürdü. Gözaltına alınan 217 kişiden sadece 70 kişinin SGK'sı var. Diğerleri ile ilgili olarak orada bir provokasyon amacı güttükleri tespit edildi ve bu konuda değerlendirmeler yapılıyor. İfadelerinde ise yürüyüşe izin verilmediği için bu eylemi yaptıklarını söylediler. Şu anda yüz tanıma sisteminden ve görüntülerden yeni gözaltılar olması bekleniyor.
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