Uraloğlu 2023 yılı karayolları trafik hacim istatistiklerini açıkladı! Türkiye’de en çok araç FSM’den geçiyor!

"KARADENİZ SAHİL YOLU GÜNDE 90 BİN ARAÇ TRAFİĞİ ALIYOR"

Bakan Uraloğlu, Gaziantep için büyük öneme sahip Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım sağlayan yol kesiminde ise günlü trafiğin 70 bini geçtiğini kaydetti. Samsun'da ise Samsun Çevre Yolu'nun önemli oranda trafik alan yollardın bir diğeri olduğunu kaydederek Çevre Yolu'nun her gün 60 bin araç tarafından kullanıldığını kaydetti.

Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise en fazla yoğunlaşan kesimin Trabzon geçişi olduğunu vurgulayarak trafik hacminin 90 bine ulaştığını aktardı.