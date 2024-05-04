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Saadet Partisi'nde yeni dönem! Temel Karamollaoğlu görevi bırakacağını açıkladı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Saadet Partisi’nde yeni dönem! Temel Karamollaoğlu görevi bırakacağını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri sonrası İYİ Parti'de Meral Akşener'in görevi bırakmasıyla başlayan değişim sonrası şimdi de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sağlık durumunu gerekçe göstererek görevi bırakacağını açıkladı.

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