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RTÜK'ten NOW TV ve Tele 1'e idari para cezası

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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RTÜK’ten NOW TV ve Tele 1’e idari para cezası

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, NOW TV'ye "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verilerin ifşası" nedeniyle; Tele 1'e ise ""kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler" nedeniyle idari para cezası verildiği duyuruldu.

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