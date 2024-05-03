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Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için yeni kanun teklifi! Fırsatçılara ağır cezalar yolda

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele için yeni kanun teklifi! Fırsatçılara ağır cezalar yolda

Son dakika haberine göre fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında cezaların artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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