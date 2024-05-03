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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "3 Mayıs meşalesi, esas itibariyle Türk milliyetçilerinin iç ve dış çalkantılar karşısında göstermiş oldukları direncin aydınlığı; baskı, dayatma ve zor şartlarda sivil, meşru ve demokratik duruşun ahkamıdır." ifadelerini kullandı.

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