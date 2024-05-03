03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli tutuklandı

Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli tutuklandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Konya merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonu! 36 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Konya merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 36'sı tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA