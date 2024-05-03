Askerlik Yerleri Açıklandı! E-Devlet’ten Sorgulama İşlemi Başladı! 2024 E- Devlet Askerlik Yeri Sorgulama Ekranı

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

MAYIS 2024 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

Yayımlanan duyuruda; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.