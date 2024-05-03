Askerlik Yerleri Açıklandı! E-Devlet'ten Sorgulama İşlemi Başladı! 2024 E- Devlet Askerlik Yeri Sorgulama Ekranı
Heyecanla beklenen askerlik yerleri belli oldu! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs Cuma günü saat 10:00 itibarıyla e-Devlet üzerinden askerlik yerleri ve celp tarihleri erişime açıldı. İşte 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı…
Merakla beklenen mayıs ayı askerlik yerleri açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri E- Devlet üzerinden herkese açıldı. İşte 2024 Mayıs ayı askerlik yerleri sorgulama ekranı…
MSB ASKERLİK YERLERİNİ DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 3 Mayıs Cuma günü erişime açıldı.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Askerlik yerleri ve celp dönemleri belli oldu! Bedelli askerlik yükümlüleri, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra "Askerliğim" menüsü altında yer alan "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve Bedelli Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" hizmetini kullanarak askerlik yerlerini ve celp dönemlerini öğrenebilecekler.
E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA
MAYIS 2024 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
Yayımlanan duyuruda; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır." denildi.
ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 16 Mayıs 2024
Er (2'nci Grup): 27 Haziran 2024
Er (3'üncü Grup): 25 Temmuz 2024
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