İşçi değil provokatör! 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme atan kişi CHP’li trol ’Basel’ çıktı! | Saldırıya parti otobüsüyle mi gitti?

ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI

Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 26 POLİSİMİZ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise karşı direnen İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya olaylarda 28 güvenlik görevlimizin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.