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İşçi değil provokatör! 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme atan kişi CHP'li trol 'Basel' çıktı! | Saldırıya parti otobüsüyle mi gitti?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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İşçi değil provokatör! 1 Mayıs gösterilerinde polise tekme atan kişi CHP’li trol ’Basel’ çıktı! | Saldırıya parti otobüsüyle mi gitti?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar ile polis arasındaki arbede yaşandı. Provokatör gruplar, kaldırım taşlarını sökerek polise attı. Polise tekme atanların arasında 'Basel' isimli CHP'li sosyal medya trolü Bekir Aslan olduğu tespit edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde CHP'li trol Basel'in yanındaki provokatörlerle beraber polis barikatına yüklendiği ve tekme attığı görüldü. Öte yandan Bekir Aslan'ın polise saldırmaya CHP otobüsüyle gittiği tahmin ediliyor.


1 Mayıs'ı bahane ederek ortalığı yakıp yıkan provokatörler bugün sahnedeydi.





Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

Güvenlik önlemlerine destek için gelen alt geçitten Bozdoğan Kemeri'ne yürüyen Çevik Kuvvet ekiplerine alt geçidin korkuluklarında bekleyen grup tarafından kaldırım taşı atıldı.

ÇOK SAYIDA POLİS YARALANDI
Olayda, çok sayıda polis yaralandı. Yaralı polisler için olay yerine ambulanslar geldi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU: 26 POLİSİMİZ YARALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise karşı direnen İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya olaylarda 28 güvenlik görevlimizin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.


POLİSE TEKME ATAN PROVOKATÖR CHP'Lİ TROL 'BASEL' ÇIKTI!
Saraçhane'de polise taş atanlardan birinin sosyal medyada "Basel" kullanıcı adıyla tanınan CHP yandaşı Bekir Aslan olduğu ortaya çıktı.

BARİKATLARA YÜKLENDİ: POLİSE TEKME ATTI
Sosyal medyaya düşen görüntülerde Basel'in (Bekir Aslan) yanındaki provokatörlerle beraber polis barikatına yüklendiği ve tekme attığı görüldü.

POLİSE SALDIRMAYA CHP OTOBÜSÜYLE Mİ GİTTİ?
Bekir Aslan'ın polise saldırmaya CHP otobüsüyle gittiği tahmin ediliyor.

'CHP İLÇELERİNDEN OTOBÜS KALDIRILIYOR' YANITI
Öyle ki 30 Nisan gecesi, "Sabah Kadıköy'den Saraçhane'ye nasıl gidebiliriz?" sorusunu soran Basel'e CHP ilçelerinden otobüs kaldırılıyor yanıtı verildiği ve Basel'İn de karşılık olarak bilgi linki istediği görüldü.


AYAKKABISINDAKİ SİYONİST SEMBOL DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan polise saldıran ve komünist pozlar kesen CHP'li Basel'in (Bekir Aslan) ayağında emperyalizmin sembolü ABD markası boykot ürünü Nike air olması dikkat çekti.

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