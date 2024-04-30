Son dakika: Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi AK Parti’de

Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Günü ile ilgili zaten açıklama gelmişti Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'i kabul edecekti ancak saati ve yeri konusunda henüz bir netlik yoktu. Geride bıraktığımız dakikalarda CHP'li kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i Perşembe günü saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.