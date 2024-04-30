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Son dakika: Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi AK Parti'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Son dakika: Başkan Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi AK Parti’de

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin günü ve saati belli oldu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin günü ve saati belli oldu.

Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde Perşembe saat 16'da olacak.

Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Günü ile ilgili zaten açıklama gelmişti Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'i kabul edecekti ancak saati ve yeri konusunda henüz bir netlik yoktu. Geride bıraktığımız dakikalarda CHP'li kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'i Perşembe günü saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Başkan Erdoğan ve Özel ne zaman görüşecek?Başkan Erdoğan ve Özel ne zaman görüşecek? BAŞKAN ERDOĞAN VE ÖZEL NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

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