Başkan Erdoğan ve Özgür Özel ne zaman görüşecek? AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu A Haber’de yaşananları anlattı

23 NİSAN GECESİ NELER YAŞANDI?



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya gelmişti o akşam. Biz kendilerini TBMM'nin önünde karşıladık. Buradan resepsiyon alanına doğru geçildi.

Samimi bir ortam vardı. Malumunuz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan, dolayısıyla burada günün anlam ve öneminin o ana yansıdığını gördük.

Özgür Özel bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında tabii bir göz ameliyatı olmuş Sayın Özel, Murat Emir bey de Grup Başkanvekili aynı zamanda göz doktoru olan Murat Emir bey bu ameliyatı gerçekleştirmiş geçmiş olsun dilekleri ifade edildi ve onun üzerinden de bir konuşma söz konusu oldu.

Randevu talebine gündem geldi. Orada Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan beye Sayın Cumhurbaşkanımız randevu talebiyle ilgili önümüzdeki hafta için beraberce karşılıklı olarak görüşmek suretiyle bu randevunun ayarlanmasına ilişkin bir konuşma söz konusu oldu. Başından itibaren tamamen doğaçlama gelişti.