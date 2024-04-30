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İsrail askeri Kudüs'te Türk vatandaşını vurarak öldürdü! Açıklama geldi: Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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İsrail askeri Kudüs’te Türk vatandaşını vurarak öldürdü! Açıklama geldi: Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü. Öldürülen şahsın Türk olduğu iddia edilirken diplomatik kaynaklardan gelen açıklamada  "Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır." denildi. İşte detaylar...

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu" ifadelerine yer verildi.

TÜRK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Vücudunun üst kısmından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada saldırı girişiminde bulunan kişinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

İsrail polisi, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmazken, Eski Şehir'in Sahire Kapısı bölgesinde sağlık ekiplerinin olay yerinden bir ceset taşıdığı anları görüntüledi.

İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı. İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

"YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada "Konu Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır." ifadelerini kullanıldı.

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