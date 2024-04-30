İstanbul Valisi Davut Gül’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı!

Gül, şunları kaydetti:

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla hep birlikte şehrimizde eşitliğin sağlanması, hakların korunması, hakkın yüceltilmesi için tüm samimiyetimizle gayret gösteriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için çalışıyoruz. Bu vesileyle her biri isimsiz birer kahraman olan siz işçi kardeşlerimin kutsal emeklerinin değerince karşılık bulmasını yürekten diliyorum. Türkiye sevdasıyla bu ülke için, bu millet için canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun diyorum. Ekmeğini alnının teriyle kazanan emekçilerimizin Türkiye Yüzyılı'nda da gücümüze güç katacaklarına yürekten inanıyorum. Bütün işçi ve emekçi kardeşlerimizi canı gönülden selamlıyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."