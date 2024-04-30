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Filistin'e destek verdiği için hakkında soruşturma açıldı! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz A Haber'de konuştu: Spordan men edilmeyi göze aldım

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Filistin’e destek verdiği için hakkında soruşturma açıldı! Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz A Haber’de konuştu: Spordan men edilmeyi göze aldım

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından soruşturma açıldı. Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, konuya ilişkin A Haber'de konuştu. Akyüz, yaptığı açıklamada, "Soruşturma ile ilgili sonuç ne olabilir? Spordan men edilebilirim. Şampiyonluklar geri alınabilir. Lakin ben burada bu hareketi yaparken şampiyonluklarımın da elimden alınmasını ve spordan men edilmeyi göze alarak böyle bir hareket yaptım" dedi. İşte detaylar...

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'nun soruşturma açtığını duyurdu.

Şampiyon olan Erbakan Akyüz, kürsüde Filistin bayrağı açıp, Filistin halk oyunu "dabke" dansı yapmıştı.

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz konuya ilişkin A Haber'e konuştu.



Necmettin Erbakan Akyüz'ün açıklamaları şöyle: Soruşturma açıldığı haberini ben biraz geç aldım. Resmi açıklama yapılalı birkaç ay olmuş. Avrupa Federasyonu'nun resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre "bu kürsüde ödül töreninde yapılmış olan protestoların bizim değerlerimize ve standartlarımıza aykırı olduğu hususunda kapsamlı bir iç soruşturma başlattık" şeklinde bir açıklama yapmışlar.

Soruşturma ile ilgili sonuç ne olabilir? Diye biraz ele almak lazım. Daha önceden yaşadığım bir olay gibi men edilebilirim. Şampiyonluklar geri alınabilir. Lakin ben burada bu hareketi yaparken şampiyonluklarımın da elimden alınmasını ve spordan men edilmeyi göze alarak böyle bir hareket yaptım. Çünkü ben orada spor yaparken birçok çocuk bırakın spor yapmayı okula bile gidemiyor. Başıma ne zaman bomba dönüşecek? Diye hesabını yapıyor. Ben kalkıp kariyerime odaklanıp aman kariyerime bir şey olmasın fikriyatı ile duramazdım, tepkimi ortaya koydum. Tepkimi ortay koyarken de böyle bir şey yaşanacağını zaten tahmin etmiştim.

Orada Filistin bayrağı değil de İsrail bayrağı açmış olsaydım. Avrupa Federasyonu bana bu cezayı vermezdi. Zaten ilk tepki İsrail'den geldi. İsrail şampiyonalığa gelmedi ama tabii şampiyonluğun çok sıkı takipçisi olmuştu. Ben ilk kürsüden "terörist İsrail" şeklinde bağırdığım videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştım. Belçikalı Federasyon Başkanı bunu silmem gerektiğini bizim başkan federasyon başkan vekilimiz ki babam Abdurahman Akyüz yoluyla iletmesini istedi. Babama, "Necmettin kaldırsın o videoyu" dedi.

Tabii babam kaldırmamam taraftarıydı. Durumun gayet doğru olduğu fikri vardı ve bunu bana zaten aktardı. Bir.ok ülkeden tepki geldi. Mesela Ukrayna'dan tepki geldi. Ukrana'da da savaş var. Orada da birçok kişi öldü. Neden tepki vermiyorsunuz? denildi.

Biz her zaman mazlumun yanındayız. Bir sürü destek mesajı da geldi tabi ki tehdit de aldım. Türkiye'de ki insanların yüz yıl öncesine kadar bizim topraklarımız olan Filistin topraklarında bu kadar zulüm varken "bana ne oradan" demesini gerçekten anlam veremiyorum.

Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz A Haber’de konuştu!Milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz A Haber’de konuştu! MİLLİ SPORCU NECMETTİN ERBAKAN AKYÜZ A HABER'DE KONUŞTU!

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