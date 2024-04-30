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6 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 46 gözaltı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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6 ayrı organize suç örgütü çökertildi: 46 gözaltı

6 ilde düzenlenen “Mahzen-35” operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı.

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