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Sakarya Gaz Sahası'ndan 1,8 milyon haneye doğal gaz! Günlük üretim 4,5 milyon metreküp...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Sakarya Gaz Sahası’ndan 1,8 milyon haneye doğal gaz! Günlük üretim 4,5 milyon metreküp...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

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